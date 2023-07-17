Кузбасская топливная компания увеличила добычу угля на 18%

По итогам первого полугодия 2023 года «Кузбасская топливная компания» (КТК) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличила добычу угля на 18% (до 6 млн тонн), добываемого на разрезе Виноградовский.

Объем переработки угля компанией вырос на 25% – до 5 млн тонн, сообщили в пресс-службе «Русского угля». Добытый на разрезе Виноградовский рядовой уголь перерабатывается на двух обогатительных фабриках – «Каскад» и «Каскад-2», а также на сортировочном комплексе.

Как ранее сообщал «Ъ», декабре 2022 года, согласно распоряжению президента Владимира Путина, ООО «Омега» получило право на приобретение почти 100% акций КТК у зарубежных структур с последующей передачей актива под залог ВТБ. «Омега», как тогда сообщалось, согласно отчетности, являлось аффилированным лицом компании «Русский уголь».

В составе КТК: разрез Виноградовский, две обогатительные фабрики, железнодорожная инфраструктура. Разрез Виноградовский отрабатывает запасы Караканского угольного месторождения, годовая производственная мощность предприятия составляет около 15 млн тонн угля, запасы топлива превышают 500 млн тонн.

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Оксана Павлова