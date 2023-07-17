«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Прошлая неделя стала знаковой для глобального валютного рынка.

Индекс доллара очень сильно провалился, он потерял 2%. Это связано с переоценкой того, как будет действовать американский регулятор в контексте сильного снижения инфляции. Техническая ситуация для доллара разворачивается сейчас очень негативно. Как это отразится на глобальных рынках? Что делать инвесторам? На какие активы обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Индекс доллара закрыл неделю ниже 100 пунктов, сейчас он на этом уровне и находится. В данном контексте открывается очень серьезная перспектива для дальнейшего падения американской валюты. Что это значит для других валютных пар? Курс евро в ближайшее время может достичь уровня 1,15. При этом британский фунт сейчас набирает обороты, потому что Банк Англии вынужден повышать процентную ставку из-за роста инфляции. Иена — бенефициар, безусловно.

Что касается валют стран с развивающейся экономикой, здесь, в лидерах австралийский доллар, но он больше заточен на китайский рост, и на такое изменение процентных ставок. Что касается российского рубля, геополитические риски очень высоки, но в целом, учитывая глобальные тенденции, российская валюта имеет шансы стабилизироваться. Диапазон — 85-90 руб. за доллар. — тот, который нужен правительству. И сейчас складывается ситуация для коррекции, для возврата рубля на уровень 80-90 руб. за доллар.

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