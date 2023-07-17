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Маршруты пассажирского транспорта из Ростовской области по Крымскому мосту отменены

Движение пассажирского транспорта из Ростовской области в Крым по Крымскому мосту приостановлено, сообщили в министерстве транспорта региона.

«В связи с введением ограничения движения по крымскому мосту отменены все маршруты пассажирского транспорта, проходящие по данному объекту транспортной инфраструктуры»,— сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

Власти пообещали, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия на Крымском мосту в ночь на 17 июля возбуждено уголовное дело о теракте. В результате обрушения части моста погибло двое людей.

Анастасия Назарова

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