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По факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России инициировал возбуждение уголовного дела по статье о террористическом акте (ст.205 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными бесплотными аппаратами. Пресс-служба Следкома сообщает, что повреждена одна из секций сооружения.

«Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения»,— проинформировало ведомство.

Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены экспертизы. Следствие устанавливает лиц, ответственных за совершенное преступление.

Анастасия Назарова

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