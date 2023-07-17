В Кузбассе сошли с рельсов три вагона

Новокузнецкой транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с железнодорожным подвижным составом на станции Терентьевская. По неясной пока причине с рельсов сошли три порожних вагона грузового состава. Это произошло сегодня около 13:00 часов местного времени при проведении маневровых работ на участке Западно-Сибирской железной дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Задержка в движении поездов составила около двух часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В мае этого года пять вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в Красноярском крае. При опрокидывании они повредили семь опор контактной сети.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова