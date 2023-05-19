Следователи выясняют причину опрокидывания вагонов на перегоне в Красноярском крае

Пять вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в Красноярском крае. При опрокидывании они повредили семь опор контактной сети, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел вечером 18 мая на перегоне Камарчага – Балай. По данным следственного управления на транспорте, в результате произошедшего никто не пострадал, причины схода и сумма ущерба еще устанавливаются.

Ведомство проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский