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Коммерсантъ FM
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Власти Бурятии намерены усыплять не нашедших хозяев бродячих собак

Власти Бурятии намерены усыплять бродячих собак из числа отловленных и помещенных в приют. Как сообщили «Ъ в пресс-службе правительства региона, процедура усыпления коснется только животных, не нашедших хозяев после определенного срока содержания в приюте.

«Такая инициатива есть. Ее предстоит оформить как региональный закон, утвердить через Хурал республики. Депутаты определят максимальные сроки содержания животных после отлова»,— уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства со ссылкой на данные управления по ветеринарии Бурятии отметили, что в 2023 году в регионе выросло число случаев нападения собак на несовершеннолетних. С начала года отмечено 367 таких случаев, а за аналогичный период прошлого года их было 269.

Как сообщалось ранее, 12 июля депутаты Госдумы приняли поправки к закону об ответственном обращении с животными. Изменения закона позволяют регионам разрабатывать собственное законодательство, регулирующее сферу обращения с безнадзорными животными. Новая редакция федерального закона не содержит прямого запрета на эвтаназию бездомных животных.

Влад Никифоров, Иркутск

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