В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова. На прошлой неделе в сети появился файл, где военный рассказывает о своей отставке и критикует руководство. Голосовое сообщение обнародовал член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. Руководство «Единой России» назвало действия депутата «политическим шоу». А запись Ивана Попова якобы предназначалась для ограниченного круга лиц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что этот вопрос не входит в повестку Кремля. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как очередные откровения военных влияют на российское общество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благодаря возможностям информационной эпохи, путь из грязи в князи, от известности в узких кругах и до передовиц мировых СМИ сужается до одной так называемой голосовухи. Популярность, которую мятежный Пригожин завоевывал в течение полутора лет, свалилась на теперь уже бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова буквально за сутки. Девальвация налицо.

Голосовое сообщение, предназначенное, как утверждается, для некоего внутреннего круга, с легкой руки депутата Гурулева стало достоянием широкой общественности. И вот уже все публикуют биографию отставника, обсуждают его военную карьеру и ищут в словах тайные смыслы. При этом по большому счету ничего сверхъестественного в сказанном Поповым не было. Скандал вызвал сам факт столь явного нарушения воинской субординации. А так вполне обычные тезисы о том, что все вокруг врут, воруют, наносят удары в спину и только он — последний оплот страны.

С этой точки зрения выступление генерал-майора Попова, как, собственно, и мятеж Пригожина, не что иное, как свежее проявление «новой искренности». Совсем недавно рунет был переполнен видеороликами госслужащих, пренебрежительно рассуждавших о нуждах граждан или впрямую хамящих посетителям. Согласно новой моде, следует ругать свое непосредственное начальство.

Все эти истории даже не разные. Это одна сторона медали, где с другой — полное отсутствие инструментов публичной политики.

Эта пустота и приводит к тому, что региональные функционеры не боятся гнева избирателей, а госслужащие в мундире отказываются от соблюдения субординации, чтобы сохранить лицо в глазах подчиненных и попытаться донести свое понимание происходящего до главного человека в стране.



Да, сложно отказаться от ощущения, что генерал-майор с позывным «Спартак» обращался не только и не столько к своим «гладиаторам», но, если уж продолжать пользоваться его терминологией, поверх голов своих командиров напрямую к «Цезарю». Мол, услышьте меня, в реальности все не так красиво, как преподносится вашим окружением. Выстроенная вертикаль власти опять не справляется со своими задачами.

К слову, в Кремле прекрасно осознают, что хваленая вертикаль далеко не всегда способна качественно отвечать на вызовы современности. Во время недавней пандемии полномочия и ответственность за их исполнение легко передавались от центра напрямую губернаторам. Правда, на фоне недавнего мятежа выходного дня глава государства вряд ли решится на подобные маневры в отношении военного руководства.

Но как-то реагировать и корректировать методы управления все-таки придется. Ведь пока на подобные демарши решились только управляющий ЧВК с отсутствующим юрлицом и отправленный в отставку военачальник. Однако, судя по публикациям в казалось бы лояльных Telegram-каналах, похожие настроения присутствуют не только в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу. А, значит, появление следующего правдолюба может случиться в любой момент. И ограничится ли он очередным посланием или решится на что-то большее, кто ж его знает.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".