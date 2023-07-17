Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за разбитые ступени при спуске на набережную

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу администрации Ижевска из-за пришедшего в нескольких местах в негодность спуска к набережной. Там откололась плитка на ступенях. Эту тему он поднял во время аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее по этому поводу пользователь оставила комментарий на его странице во «ВКонтакте», на который отреагировали власти города, однако главу региона их ответ не устроил.

«Первые замечания я делал в прошлом году в преддверии летнего сезона. Вот если сесть и задуматься, а давайте придумаем какую-нибудь гадость сами себе, чтобы жители нам писали, чтобы интернет разрывало от обращений, сложно будет придумать лучше. Второй год идет, середина лета, а ответ администрации, что мы там планируем, проектируем. Уже 5 раз я замечания делал по этому вопросу»,— сказал глава Удмуртии.

Он напомнил, что ранее в Ижевске отремонтировали Центральную площадь и эспланаду, спускаясь по которой люди потом «приходят на этот ужас». Представитель администрации Октябрьского района Ижевска пояснила, что в прошлом году на ремонт лестницы требовалось 11 млн руб., однако финансов в бюджете не нашлось. Сейчас готовится новая смета, из-за роста цен предварительная стоимость работ составит 25-30 млн руб.

Александр Бречалов поручил сегодня же провести на месте совещание и проработать решение вопроса, потому что «в следующем году невозможно будет спускаться», если не провести ремонт.

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