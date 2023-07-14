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Подросток скончался из-за удара молнии в Новосибирской области

Следственное управление СКР по Новосибирской области проводит проверку по факту гибели 16-летнего подростка, в которого попала молния. По версии следствия, днем 13 июля двое несовершеннолетних – 16 и 13 лет находились в лесу около поселка Александровка Болотнинского района, где во время дождя и молнии спрятались под дерево.

В результате удара молнии один из них погиб, второй госпитализирован в районную больницу.

В конце июня после удара молнии в Омске загорелся пятиэтажный многоквартирный дом. Огнем уничтожено более 1,8 тыс. кв. м кровли здания.

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Лолита Белова

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