Бизнес-миссию в ОАЭ прорабатывают сейчас в Удмуртии

Власти Удмуртии в настоящее время прорабатывают возможность организовать бизнес-миссию предприятий республики в ОАЭ. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он напомнил, что на прошлой неделе встречался в Москве с послом этого государства в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером, с которым они договорились организовать поездку предпринимателей из Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Бречалова, рынок ОАЭ это 10 млн потребителей. Объем экспорта товаров из Удмуртии в эту страну за 5 лет составил $700 тыс. Это недостаточно, и возможности по поставкам продукции в ОАЭ есть, отметил глава региона.