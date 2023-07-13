Экспортный потенциал Удмуртии презентовали послу ОАЭ в России

Экспортный потенциал Удмуртии презентовали чрезвычайному и полномочному послу ОАЭ в России Мохаммаду Ахмаду Альджаберу. Встреча главы региона Александра Бречалова и других членов правительства республики с послом состоялась в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, была представлена продукция разных отраслей от региональных предприятий.«Наши предприятия могут поставлять инженерное, гидравлическое оборудование, двигатели и установки, машины и программное обеспечение»,— рассказал в Telegram господин Бречалов.

Первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов в свою очередь отметил, что ОАЭ входит в макрорегион MENA, перспективнейший по оценке Российского экспортного центра для поставок республиканских производителей. «Объем внешнеторгового оборота России с Эмиратами вырос в прошлом году почти на 70%»,— отметил господин Сунцов.

Посол отметил высокий потенциал региона для совместных проектов в разных отраслях экономики, а также выразил готовность оказать содействие в организации бизнес-миссии предприятий Удмуртии в ОАЭ.