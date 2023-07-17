Омская область претендует на право проведения Чемпионата России по фигурному катанию 2024

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион намерен выиграть право на проведение чемпионата России по фигурному катанию в 2024 году. «До октября необходимо решить все организационные вопросы», — приводит слова врио главы региона пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом году в Омской области пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию среди юниоров «Сердце Сибири». Накануне регион посетила делегация федерации фигурного катания на коньках России во главе с генеральным директором Александром Коганом.

В Омской области необходимо сделать опорными три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, отметил врио главы региона. «И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков», — заявил Виталий Хоценко.

Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 проходил в Красноярске.

В октябре 2022 года в Омске открылась G-Drive Arena, которая строилась к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. Он должен был начаться в декабре 2022 года. Однако в феврале стало известно о переносе чемпионата из России. Комплекс рассчитан на 12 тыс. посетителей. Ее стоимость - 12 млрд руб.

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Лолита Белова