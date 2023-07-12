«ВСМПО-Ависма» построит в «Титановой долине» сортопрокатный комплекс за 21 млрд рублей

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) построит сортопрокатный комплекс на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Инвестиции в проект составят более 21 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На производстве будет создано более 300 рабочих мест. Площадь объекта составит 50 тыс. кв. м. Под проект в ОЭЗ будет создана необходимая инженерная и коммунальная инфраструктура. Строительство начнется в этом году, а старт производства запланирован на 2027 год.

И. о. генерального директора «ВСМПО-Ависма» Николай Мельников заявил, что новый комплекс увеличит существующие производственные мощности титанового сортового проката более чем в два раза.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.

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