Гендиректора агрохолдинга «Томский» поместили под домашний арест по делу о преднамеренном банкротстве

Суд поместил под домашний арест на 1 месяц 24 суток (до 23 мая) гендиректора агрохолдинга «Томский» Владимира Тиссена, в отношении которого расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ч. 2 ст. 196 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Томской области. Подробности уголовного дела не сообщаются. Редакция направила запрос в региональное УМВД России, на момент публикации ответ не поступил.

По данным СПАРК-Интерфакс на декабрь 2020 года, 95% акций АО «Агрохолдинг "Томский"» принадлежат ОАО «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства», еще 5% акций владеет ООО «Агрокапитал». В январе 2023 года «Агрокапитал» обратился в арбитражный суд с иском о признании агрохолдинга «Томский» банкротом.

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Илья Николаев