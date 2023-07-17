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Коммерсантъ FM
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После ЧП на Крымском мосту в министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в министерстве курортов республики развернут координационный штаб. Движение через мост было остановлено сегодня рано утром. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это произошло из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причину произошедшего власти пока не сообщают, называя это просто «ЧП».

«В Министерстве Курортов Крыма разворачивается координационный штаб. В ближайшее время будут опубликованы телефоны прямой линии»,— написал Олег Крючков в Telegram. Горячая линия — 8-800-511-80-18.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросили воздержаться от поездок через мост. Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. В министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб. По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка.

Анастасия Ларина

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