ЦБ поддержал законопроект Минфина о филиалах иностранных банков в России

В Центробанке поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России. Об этом сообщил газете «Известия» первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

Согласно законопроекту, филиалы сосредоточатся на функции расчетов — это упростит банковские операции для зарубежных партнеров в условиях санкций. Как полагают эксперты, это позволит увеличить разновидности замещаемых импортных товаров.

В июне Минфин России разработал законопроект, который позволит иностранным дружественным банкам открывать свои филиалы. Для этого, согласно поправкам, в закон о кредитных организациях внесут понятие «филиал иностранного банка».

Для работы в России филиал должен иметь аккредитацию. Кроме того, банк не должен быть связан с «недружественными государствами и лицами». Филиалам будет разрешено открывать счета, переводить деньги, совершать операции по инкассации, покупать и продавать валюту. При этом они не смогут открывать вклады и привлекать в них драгоценные металлы.

Запрет иностранным банкам открывать в России свои филиалы ввели в 2013 году. Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из банковского законодательства из-за необходимости урегулировать правовое обеспечение присутствие иностранного капитала после вступления в ВТО.

Анастасия Ларина