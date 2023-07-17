Зеленский пообещал обеспечить защиту всей Европе

Президент Владимир Зеленский считает, что после того, как Украина получит достаточно крепкий «воздушный щит», она сможет обеспечить свободу и защиту для всей Европы. По его мнению, Украина будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность».

«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы»,— написал Владимир Зеленский в Telegram. При этом он уточнил, что эта безопасность начинается «с суверенитетом и силой Украины». Президент заявил, что Украина никогда не откажется от своего суверенитета.

Благодаря помощи партнеров на вооружении Украины уже есть системы ПВО IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK. Владимир Зеленский допускал большие потери украинских вооруженных сил при контрнаступлении из-за российской авиации.