ПВО поразили воздушную цель над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил поздно вечером 16 июля губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

В воскресенье Белгородская область несколько раз подверглась обстрелам со стороны Украины. Так, утром ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино. От осколков снарядом погибла женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару в момент атаки.

Владимир Зоркий