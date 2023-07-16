Главные анонсы 17—23 июля

17 июля, понедельник

Истекает срок зерновой сделки, заключенной между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года.

В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

В Брюсселе состоится саммит ЕС—Латинская Америка. Страны Латинской Америки в проекте итоговой декларации призовут Евросоюз заплатить «репарации и компенсации» за работорговлю.

В РФ вводится запрет на использование в рабочих коммуникациях мобильных устройств Apple чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям.

18 июля, вторник

В Йоханнесбурге (ЮАР) начнется встреча ведущих политических партий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

В Вашингтоне президент США Джо Байден встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, проведет переговоры по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, сотрудничеству России с Ираном и влиянию Тегерана в регионе.

19 июля, среда

В Москве планируется совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Президент обсудит с правительством реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта.

Икона «Троица» после экспонирования в храме Христа Спасителя будет привезена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр.

20 июля, четверг

Пакистан посетит с визитом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в частично-признанной Турецкой Республике Северного Кипра новый аэропорт стоимостью €400 млн.

21 июля, пятница

Состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В России начнется сезон-2023/24 чемпионата России по футболу.

22 июля, суббота

На Гоа (Индия) пройдет встреча министров энергетики G20.

23 июля, воскресенье

В Испании пройдут досрочные всеобщие выборы.