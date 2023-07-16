Главные анонсы 17—23 июля

17 июля, понедельник
Истекает срок зерновой сделки, заключенной между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года.
В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине.
В Брюсселе состоится саммит ЕС—Латинская Америка. Страны Латинской Америки в проекте итоговой декларации призовут Евросоюз заплатить «репарации и компенсации» за работорговлю.
В РФ вводится запрет на использование в рабочих коммуникациях мобильных устройств Apple чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям.
18 июля, вторник
В Йоханнесбурге (ЮАР) начнется встреча ведущих политических партий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
В Вашингтоне президент США Джо Байден встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, проведет переговоры по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, сотрудничеству России с Ираном и влиянию Тегерана в регионе.
19 июля, среда
В Москве планируется совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Президент обсудит с правительством реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта.
Икона «Троица» после экспонирования в храме Христа Спасителя будет привезена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр.
20 июля, четверг
Пакистан посетит с визитом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в частично-признанной Турецкой Республике Северного Кипра новый аэропорт стоимостью €400 млн.
21 июля, пятница
Состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
В России начнется сезон-2023/24 чемпионата России по футболу.
22 июля, суббота
На Гоа (Индия) пройдет встреча министров энергетики G20.
23 июля, воскресенье
В Испании пройдут досрочные всеобщие выборы.