Около 200 болельщиков были доставлены в полицию после матча «Зенита» и ЦСКА

После матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в Казани в местные отделы полиции было доставлено 196 болельщиков обеих команд. Об этом на следующий день после игры, 16 июля, сообщает «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне перед начаом матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне перед начаом матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточнили в полиции, 156 человек получили протоколы об административных правонарушениях. Большинство из них привлечены за мелкое хулиганство, 30 — за публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики, еще около десятка — за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Еще двое пытались избежать задержания, а один привлечен за сбыт наркотиков.

В общей сложности на матче присутствовали более 40 тысяч фанатов, из них 5,6 тысячи — от «Зенита» и более 9 тыс. — от ЦСКА. За правопорядком на казанском стадионе следили свыше 2 тыс. полицейских, которым помогали сотрудники Росгвардии, работники ЧОПов и представители народных дружин.

Республиканские суды успели рассмотреть 91 материал, 59 человек арестованы, 27 получили штрафы.

«Ъ-СПб» писал, что матч за Суперкубок России состоялся в Казани в субботу, 15 июля. Титул достался «Зениту», обыгравшему армейцев Москвы по пенальти со счетом 5:4.

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