Около 200 болельщиков были доставлены в полицию после матча «Зенита» и ЦСКА

После матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в Казани в местные отделы полиции было доставлено 196 болельщиков обеих команд. Об этом на следующий день после игры, 16 июля, сообщает «МВД Медиа».
OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне перед начаом матча.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Как уточнили в полиции, 156 человек получили протоколы об административных правонарушениях. Большинство из них привлечены за мелкое хулиганство, 30 — за публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики, еще около десятка — за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Еще двое пытались избежать задержания, а один привлечен за сбыт наркотиков.
В общей сложности на матче присутствовали более 40 тысяч фанатов, из них 5,6 тысячи — от «Зенита» и более 9 тыс. — от ЦСКА. За правопорядком на казанском стадионе следили свыше 2 тыс. полицейских, которым помогали сотрудники Росгвардии, работники ЧОПов и представители народных дружин.
Республиканские суды успели рассмотреть 91 материал, 59 человек арестованы, 27 получили штрафы.
«Ъ-СПб» писал, что матч за Суперкубок России состоялся в Казани в субботу, 15 июля. Титул достался «Зениту», обыгравшему армейцев Москвы по пенальти со счетом 5:4.