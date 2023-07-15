«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

Первый в новом футбольном сезоне матч — за Суперкубок России — петербургский «Зенит» провел с московским ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 15 июля, на нейтральном поле «Ак Барс Арены» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (справа) во время выступления перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак (справа) и главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды ЦСКА Виллиан Роша (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь команды "Зенит" Михаил Кержаков во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игроки команды "Зенит" после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Вильмар Барриос (слева) после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (спиной) после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Медали Суперкубка Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игроки команды "Зенит" после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 18 Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (справа) во время выступления перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак (справа) и главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок команды ЦСКА Виллиан Роша (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь команды "Зенит" Михаил Кержаков во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игроки команды "Зенит" после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Вильмар Барриос (слева) после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (спиной) после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Медали Суперкубка Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Игроки команды "Зенит" после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Основное время победителя не выявило — 90 минут встречи закончились со счетом 0:0.

В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Петербурга — 5:4. Решающий одиннадцатиметровый на счету бразильского защитника Роберта Ренана.

Матчем за Суперкубок в Российской премьер-лиге традиционно стартовал новый футбольный сезон. Для «Зенита» этот трофей стал уже восьмым в истории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стал известен календарь сезона 2023/2024. Первую игру в рамках чемпионата РПЛ «Зенит» проведет на выезде в Нижнем Новгороде против местного клуба «Пари НН». Матч пройдет в следующую субботу, 22 июля.

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