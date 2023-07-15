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«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

Первый в новом футбольном сезоне матч — за Суперкубок России — петербургский «Зенит» провел с московским ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 15 июля, на нейтральном поле «Ак Барс Арены» в Казани.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Лидер группы &quot;Ленинград&quot; Сергей Шнуров (справа) во время выступления перед началом матча

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (справа) во время выступления перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды &quot;Зенит&quot; Сергей Семак (справа) и главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) перед началом матча

Главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак (справа) и главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Виллиан Роша (справа) во время матча

Игрок команды ЦСКА Виллиан Роша (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (слева) во время матча

Игрок команды ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Зенит&quot; Матео Кассьерра (справа) во время матча

Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе &quot;Ак Барс Арена&quot;

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена"

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) во время матча

Главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики команды &quot;Зенит&quot; на зрительской трибуне

Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды &quot;Зенит&quot; Михаил Кержаков во время матча

Вратарь команды "Зенит" Михаил Кержаков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча

Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игроки команды &quot;Зенит&quot; после окончания матча

Игроки команды "Зенит" после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Зенит&quot; Вильмар Барриос (слева) после окончания матча

Игрок команды "Зенит" Вильмар Барриос (слева) после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды &quot;Зенит&quot; Клаудиньо (спиной) после окончания матча

Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (спиной) после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе &quot;Ак Барс Арена&quot;. Медали Суперкубка

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Медали Суперкубка

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игроки команды &quot;Зенит&quot; после окончания матча

Игроки команды "Зенит" после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (справа) во время выступления перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак (справа) и главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Виллиан Роша (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Зенит" Матео Кассьерра (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена"

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Главный тренер команды ЦСКА Владимир Федотов (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Болельщики команды "Зенит" на зрительской трибуне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды "Зенит" Михаил Кержаков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игроки команды "Зенит" после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Зенит" Вильмар Барриос (слева) после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игрок команды "Зенит" Клаудиньо (спиной) после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

OLIMPBET Суперкубок России. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе "Ак Барс Арена". Медали Суперкубка

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игроки команды "Зенит" после окончания матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Основное время победителя не выявило — 90 минут встречи закончились со счетом 0:0.

В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Петербурга — 5:4. Решающий одиннадцатиметровый на счету бразильского защитника Роберта Ренана.

Матчем за Суперкубок в Российской премьер-лиге традиционно стартовал новый футбольный сезон. Для «Зенита» этот трофей стал уже восьмым в истории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стал известен календарь сезона 2023/2024. Первую игру в рамках чемпионата РПЛ «Зенит» проведет на выезде в Нижнем Новгороде против местного клуба «Пари НН». Матч пройдет в следующую субботу, 22 июля.

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