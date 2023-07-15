«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

Первый в новом футбольном сезоне матч — за Суперкубок России — петербургский «Зенит» провел с московским ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 15 июля, на нейтральном поле «Ак Барс Арены» в Казани.
Основное время победителя не выявило — 90 минут встречи закончились со счетом 0:0.
В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты из Петербурга — 5:4. Решающий одиннадцатиметровый на счету бразильского защитника Роберта Ренана.
Матчем за Суперкубок в Российской премьер-лиге традиционно стартовал новый футбольный сезон. Для «Зенита» этот трофей стал уже восьмым в истории.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что стал известен календарь сезона 2023/2024. Первую игру в рамках чемпионата РПЛ «Зенит» проведет на выезде в Нижнем Новгороде против местного клуба «Пари НН». Матч пройдет в следующую субботу, 22 июля.