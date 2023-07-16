В Эрмитаже появился путеводитель для людей с особенностями ментального развития

В Государственном Эрмитаже создали первый в России путеводитель для посетителей с особенностями ментального развития. В нем представлены два маршрута по главному музейному комплексу с разными входами — со стороны Иорданской лестницы и Шуваловского проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, каждый из маршрутов подробно описан и дополнен полезными советами: в частности, из путеводителя можно узнать, в какие дни и часы в Эрмитаже меньше всего посетителей, где можно отдохнуть, где нужно быть особенно внимательным и так далее.

Предполагается, что рекомендациями могут также воспользоваться пожилые люди, которым трудно воспринимать информацию в больших объемах, и посетители, избегающие шумных пространств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж запустил голосового помощника, готового общаться с посетителями в любое время суток.

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