Reuters: Индия предложит G20 повысить долю налогов с международных компаний

Правительство Индии разработало инициативу об увеличении доли налогов, которую международные компании должны платить странам, где они получают сверхприбыль, в рамках новой международной схемы налогообложения. Как сообщили Reuters источники в индийском правительстве, Индия намерена добиваться поддержки новой меры со стороны G20.

По данным Reuters, таким путем Индия планирует получить большую долю прав от налогообложения сверхприбыли. На сколько предлагается увеличение, источники не уточнили, однако отметили, что речь идет о «существенных» изменениях.

Предложение направлено в Организацию экономического сотрудничества и развития. Планируется, что инициативу рассмотрят на встрече G20. Ближайшее мероприятие объединения — саммит министров финансов G20 и глав Центробанков, который пройдет 17–18 июля в Индии.

С 2024 года около 140 стран (включая Россию) договорились о переходе на новые правила налогообложения. Согласно первому принципу, права на налоги должны получить страны, в которых международные компании ведут бизнес, а не юрисдикции с низкими налогами, где они зарегистрированы. Кроме того, компании с выручкой больше €750 млн должны платить налоги в размере не меньше 15%. Дополнительный налог со сверхприбыли — 25%, он должен делиться между странами.

Лусине Баласян