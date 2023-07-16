После конфликта со стрельбой в Кудрово возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Кудрово.

По данным следствия, накануне, 15 июля, на Английской улице в пригороде Петербурга произошел конфликт между гражданами иностранного государства. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием. В результате ранения получили трое. Два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Третьего участника конфликта сейчас ищут.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Что именно послужило причиной конфликта, пока неизвестно. СМИ сообщают, что его участниками стали таксисты.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как на Кронверкской набережной в Петербурге после погони задерживали иностранного гражданина на «Хендай Солярис», который напал на сотрудника ГИБДД.

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