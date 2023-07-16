На Тайване 17 человек пострадали в результате взрыва на ярмарке

На храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня прогремел взрыв, сообщила газета «Цзыю шибао». В результате пострадали 17 человек, включая троих детей. Они госпитализированы.

По данным газеты, взрыв произошел в ночь на 16 июля, на ярмарке находились около 20 тыс. человек. Очевидцы слышали взрыв в мусорном баке вблизи сцены. Организаторы уточнили, что в этой зоне находились фейерверки.

Другая версия — взрыв одного из электрогенераторов. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Самому младшему пострадавшему, уточняет «Цзыю шибао», два года.

Лусине Баласян