В небе у Белгорода сбиты две «воздушные цели»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях срабатывания российской системы противовоздушной обороны. Ее целями, по словам главы региона, стали два подлетавших к городу объекта.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет»,- написал в телеграм-канале господин Гладков.

До этого 15 июля он сообщал еще о двух атаках со стороны Украины на регион, в обоих случаях обошлось без последствий.

Владимир Зоркий