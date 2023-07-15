При обстрелах со стороны Украины в Белгородской области повреждены сельхозпредприятие и частный дом

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет, но осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также глава региона рассказал об атаке ВСУ на хутор Мухин Шебекинского городского округа. В нем повреждения зафиксированы пока в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы продолжают подомовой обход.

Вчера вооруженные силы Украины использовали 57 единиц различных боеприпасов, в том числе беспилотники, для обстрелов Белгородчины. Из гражданских лиц никто не пострадал и обошлось без разрушений.

Владимир Зоркий