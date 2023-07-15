Глава МИД Италии Таяни возглавил партию Берлускони

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назначен национальным секретарем партии «Вперед, Италия», передает Corriere della Sera. Основателем и лидером партии был бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который скончался в возрасте 86 лет 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонио Таяни

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Антонио Таяни

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Таяни в качестве нового главы партии «Вперед, Италия» поддержал Национальный совет партии. Во вступительной речи глава МИД заявил, что партия будет верна правительственной коалиции, но ее позиция всегда будет отличаться.

Антонио Таяни родился 4 августа 1953 года. Он занимает пост министра иностранных дел Италии с октября 2022-го. В 2008–2010 годах был еврокомиссаром по транспорту, с февраля 2010 по октябрь 2014 года занимал должность еврокомиссара по промышленности и предпринимательству. С 2017 по 2019 год господин Таяни возглавлял Европарламент.

Министр является давним политическим соратником господина Берлускони. В 1993 году господин Таяни представлял интересы семейного холдинга Сильвио Берлускони Fininvest. До 2005 года он был членом совета директоров и региональным координатором партии «Вперед, Италия» в Лацио.

Эрдни Кагалтынов