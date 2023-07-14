В Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнюю коллегу из миграционного управления, заподозренную в фиктивном учете приезжих за мзду. По версии следствия, в 2021 году она зарегистрировала не менее 2043 иностранцев.

«Задержанная доставлена в следственные органы для проведения процессуальных действий. По результатам проверки указанная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Кроме фиктивной регистрации полицейской также вменяют передачу персональных данных граждан третьим лицам (ст. 137 УК РФ).

Задержание стало следствием оперативно-розыскных мероприятий, прошедших накануне, 13 июля, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По подозрению в организации незаконного прибытия в РФ иностранцев в управлении были проведены обыски, по итогам которых было привлечено к уголовном ответственности 11 человек. В число обвиняемых попал один из местных муниципальных депутатов. Им вменяют постановку не менее 100 тыс. мигрантов на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там.

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