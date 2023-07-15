За 14 июля ВСУ использовали для атак на Белгородскую область 57 единиц различных боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах вооруженных сил Украины, нанесенных по региону Черноземья за 14 июля. За эти сутки ВСУ использовали 57 единиц различных боеприпасов, в том числе беспилотники, но из гражданских лиц никто не пострадал и обошлось без разрушений.

Так, в Белгородском районе по хутору Церковный было выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. В селе Журавлевка сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.

В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок ВСУ выпустили три минометных снаряда.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли села Новопетровка и Долгое – зафиксировано 12 и пять прилетов соответственно.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили восемь минометных снарядов, по селу Середа – пять минометных снарядов.

Вчера вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти ежедневно следят за оперативной обстановкой в Шебекино. И на данный момент ситуации несравнимо спокойнее, чем полтора месяца назад. При ухудшении обстановки в городе власти обязательно сообщат об этом гражданам и не станут предлагать им покинуть ПВР. Необходимость возвращения в покинутое жилье глава региона объяснил еще и тем, что власти не могут приставить полицейского к каждому оставленному жилью и гарантировать сохранность имущества.

Владимир Зоркий