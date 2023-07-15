Лидеры семи африканских стран прибудут в Петербург для встречи с Путиным

Главы семи африканских государств, являющихся участниками мирной миссии по Украине готовы приехать на саммит «Россия — Африка» в Петербург для новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о лидерах ЮАР, Египта, Сенегала, Конго, Замбии, Уганды и Коморских островов. Об этом со ссылкой сразу на несколько дипломатических источников 15 июля сообщает ТАСС.

По словам собеседников информагентства, такое мероприятия в настоящий момент готовится. Предполагается, что встреча состоится или до открытия, или во время саммита.

«Ъ-СПб» писал, что саммит Россия — Африка состоится в петербургском «Экспофоруме» 27-28 июля. Участие в нем подтвердила большая часть африканских стран.

Напомним, что 17 июня в Петербурге уже проходили переговоры Владимира Путина с главами государств Африки. Они продлились около трех часов. Африканские лидеры прибыли в РФ с миротворческой миссией по Украине. За день до этого они посетили Киев, где предложили свой план по урегулированию конфликта.

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