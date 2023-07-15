ADNOC подтвердила переговоры о создании объединенного нефтехимического холдинга с OMV

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подтвердила появившуюся в СМИ информацию о переговорах с австрийской нефтегазовой компанией OMV по поводу создания объединенного нефтехимического холдинга путем слияния дочерних предприятий — Borouge и Borealis. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ADNOC.

Пресс-служба уточнила, что 54% акций Borouge принадлежат ADNOC, 36% — Borealis, а 10% — розничным и институциональным инвесторам. Владельцем 75-процентной доли Borealis является OMV, а 25-процентной — ADNOC, сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что окончательное решение в переговорах будет приниматься в соответствии с процессами управления Borouge и других сторон. «Потенциальное слияние станет очередной трансформационной вехой в стратегии ADNOC по формированию ценности и росту производства химической продукции»,— заключила пресс-служба.

4 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о переговорах ADNOC и OMV по созданию нефтехимического гиганта стоимостью более $30 млрд с помощью слияния «дочек». По информации собеседников агентства, стоимость Borealis оценивается в $10 млрд, а Borouge — в $22 млрд.

Эрдни Кагалтынов