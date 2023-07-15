В Смольном согласовали снос Ленинградского дворца молодежи

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проект ООО «Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской"». Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет РБК Петербург, в группе «Эталон» подтвердили согласование проекта застройки жильем участка на месте Ленинградского дворца молодежи на улице профессора Попова в Петроградском районе города. В 2021 году компания приобрела здание ЛДМ и участок под ним для строительства жилого комплекса премиум-класса. Сделка, которую оценивали в 4 млрд рублей, стала одной из самых крупных за год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга рекомендовал не включать здание Ленинградского дворца молодежи в перечень объектов культурного наследия.

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