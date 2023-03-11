Творчество расширяет пространство

В Екатеринбурге в пятницу, 10 марта, открылась вторая очередь креативного кластера «Домна» — в левом крыле старинного особняка XIX века на улице Вайнера. Новое пространство занимает порядка 400 кв. м. В ходе открытия состоялся показ коллекций уральских дизайнеров. За событиями в новом креативном пространстве наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Реутова.
Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Креативный кластер «Домна» был запущен Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в мае 2022 года. Он расположен в старинном особняке XIX века на улице Вайнера, 16, где до Октябрьской революции находился магазин братьев Агафуровых. В первой очереди, разместившейся в правом крыле здания, работает коворкинг, лекторий, галерея, мастерские, бьюти-студии и оффлайн-магазин товаров уральских производителей. С момента открытия в креативном пространстве прошло более 150 мероприятий. Пространство посетили более 10 тыс. человек.
Вторая очередь включает в себя два новых зала. «Это многофункциональные пространства с лекторием, зонами отдыха и делового общения, а также кофе-точкой. Новый лекторий оснащен сценой и современным мультимедийным оборудованием для проведения различных мероприятий. В нем можно разместить более 250 человек. Таким образом, общая площадь пространств "Домны" приблизилась к 1,5 тыс. кв. м», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Церемония открытия второй очереди креативного кластера "Домна"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Он напомнил, что миссией пространства является содействие развитию креативных индустрий, в том числе представителей легкой промышленности. Поэтому в честь открытия второй очереди СОФПП и ИД «Коммерсантъ-Урал» организовали показ одежды местных дизайнеров под девизом «В "Домне", как дома». Свои коллекции представили бренды Milsson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W.
«Издательский дом "Коммерсантъ-Урал" известен, прежде всего, своими деловыми мероприятиями и премиями. Однако, выступив соорганизаторами открытия левого крыла креативного кластера "Домна", мы с нашими партнерами из фонда решили выбрать особый творческий формат,— отметила генеральный директор газеты "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова. — Цель нашего совместного проекта — наглядно познакомить жителей города с "Домной", которая является абсолютно уникальным, уютным и очень функциональным пространством Екатеринбурга, сочетающим в себе невероятные возможности для создания по-настоящему креативного продукта».
Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Модный показ посетили представители бизнес-объединений и светской публики Екатеринбурга. Обстановка мероприятия располагала к комфорту и непринужденному дружескому общению. Гости отмечали, как им «приятно после трудового дня сменить строгую деловую одежду на домашнюю и расслабиться в уютной обстановке "Домны"». А партнеры мероприятия подготовили для всех участников и гостей бонусы. Так, застройщик «Форум-Групп» презентовал макеты своих флагманских проектов бизнес-класса — «Александровский сад» и Forum City. Интерьерный центр Dantone Home обустроил фотозону, а тем, кто выдержал дресс-код мероприятия, Rudolph’s bar предоставлял фирменный коктейль «Стильная Домна». После завершения показа гости могли насладиться новым креативным пространством под музыкальные композиции группы D. music band.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«"Домна" — это не просто площадка, где могут разместиться уральские предприниматели, но также достойная ивент-площадка, которых в Екатеринбурге пока еще мало. Ожидания креативное пространство уже оправдало, так как после запуска первой очереди стало понятно, насколько в городе не хватает подобных площадок, где можно переключиться и зарядиться позитивом. Тут уже на три месяца расписано»,— добавил Валерий Пиличев.
До конца 2023 года в особняке планируется открыть еще три очереди, которые будут включать зал для мастер-классов, складские помещения, офисные помещения для сотрудников «Домны» и еще один зал для проведения мероприятий.