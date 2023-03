Творчество расширяет пространство

В Екатеринбурге в пятницу, 10 марта, открылась вторая очередь креативного кластера «Домна» — в левом крыле старинного особняка XIX века на улице Вайнера. Новое пространство занимает порядка 400 кв. м. В ходе открытия состоялся показ коллекций уральских дизайнеров. За событиями в новом креативном пространстве наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Реутова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Креативный кластер «Домна» был запущен Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в мае 2022 года. Он расположен в старинном особняке XIX века на улице Вайнера, 16, где до Октябрьской революции находился магазин братьев Агафуровых. В первой очереди, разместившейся в правом крыле здания, работает коворкинг, лекторий, галерея, мастерские, бьюти-студии и оффлайн-магазин товаров уральских производителей. С момента открытия в креативном пространстве прошло более 150 мероприятий. Пространство посетили более 10 тыс. человек.

Вторая очередь включает в себя два новых зала. «Это многофункциональные пространства с лекторием, зонами отдыха и делового общения, а также кофе-точкой. Новый лекторий оснащен сценой и современным мультимедийным оборудованием для проведения различных мероприятий. В нем можно разместить более 250 человек. Таким образом, общая площадь пространств "Домны" приблизилась к 1,5 тыс. кв. м», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия второй очереди креативного кластера "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия второй очереди креативного кластера "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он напомнил, что миссией пространства является содействие развитию креативных индустрий, в том числе представителей легкой промышленности. Поэтому в честь открытия второй очереди СОФПП и ИД «Коммерсантъ-Урал» организовали показ одежды местных дизайнеров под девизом «В "Домне", как дома». Свои коллекции представили бренды Milsson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W.

«Издательский дом "Коммерсантъ-Урал" известен, прежде всего, своими деловыми мероприятиями и премиями. Однако, выступив соорганизаторами открытия левого крыла креативного кластера "Домна", мы с нашими партнерами из фонда решили выбрать особый творческий формат,— отметила генеральный директор газеты "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова. — Цель нашего совместного проекта — наглядно познакомить жителей города с "Домной", которая является абсолютно уникальным, уютным и очень функциональным пространством Екатеринбурга, сочетающим в себе невероятные возможности для создания по-настоящему креативного продукта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Показ коллекций одежды для дома и отдыха уральских дизайнеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Модный показ посетили представители бизнес-объединений и светской публики Екатеринбурга. Обстановка мероприятия располагала к комфорту и непринужденному дружескому общению. Гости отмечали, как им «приятно после трудового дня сменить строгую деловую одежду на домашнюю и расслабиться в уютной обстановке "Домны"». А партнеры мероприятия подготовили для всех участников и гостей бонусы. Так, застройщик «Форум-Групп» презентовал макеты своих флагманских проектов бизнес-класса — «Александровский сад» и Forum City. Интерьерный центр Dantone Home обустроил фотозону, а тем, кто выдержал дресс-код мероприятия, Rudolph’s bar предоставлял фирменный коктейль «Стильная Домна». После завершения показа гости могли насладиться новым креативным пространством под музыкальные композиции группы D. music band.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«"Домна" — это не просто площадка, где могут разместиться уральские предприниматели, но также достойная ивент-площадка, которых в Екатеринбурге пока еще мало. Ожидания креативное пространство уже оправдало, так как после запуска первой очереди стало понятно, насколько в городе не хватает подобных площадок, где можно переключиться и зарядиться позитивом. Тут уже на три месяца расписано»,— добавил Валерий Пиличев.

До конца 2023 года в особняке планируется открыть еще три очереди, которые будут включать зал для мастер-классов, складские помещения, офисные помещения для сотрудников «Домны» и еще один зал для проведения мероприятий.

Анастасия Реутова