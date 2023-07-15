Le Monde: Индия и Франция разрабатывают новый мирный план по урегулированию конфликта России и Украины

Индия и Францию работают над новым планом по урегулированию конфликта России и Украины, сообщила французская газета Le Monde без указания источника. По данным издания, новый план значительно отличается от прошлых мирных инициатив, которые в том числе выдвигали Китай и страны Глобального юга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Как пишет Le Monde, премьер Индии Нарендра Моди поручил своим сотрудникам разработать новый план вместе с представителями Франции. Поручение дано на фоне визита господина Моди в Париж 13-14 июля.

Le Monde отмечает, что Франция считает Индию важным партнером в поисках мирных инициатив для урегулирования военного конфликта России и Украины. Как пишет газета, большая часть разговора между Нарендой Моди и президентом Франции Эмманюэлем Макроном была посвящена российско-украинскому военному конфликту, который усложняет отношения Франции и Глобального юга.

Le Monde также пишет, что Наренда Моди поддерживает желание Эмманюэля Макрона принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе в ЮАР. Участие господина Макрона носит гипотетический характер, отмечает издание.

14 июля на пресс-конференции в Елисейском дворце Нарендра Моди сообщил, что на переговорах с Эмманюэлем Макроном будет обсуждаться совместное производство и разработка оружия, а также его экспорт в третьи страны. Господин Моди также отмечал, что странам мира нужно объединиться для решения важных вопросов, в том числе последствия конфликта России и Украины и пандемии коронавируса.

Что происходит на 507-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко