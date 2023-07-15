На выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе направят около 91 млн руб.

На выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края выделят около 91 млн руб., сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов по итогам заседания оперштаба. Выплату компенсаций начнут с 17 июля.

«По 10 тыс. руб. разово получат все, чье жилье пострадало из-за стихии. При частичной утрате имущества положено 50 тыс. руб., при полной — по 100 тыс. руб.»,— рассказал ТАСС господин Алтухов.

По предварительным данным, в результате непогоды подтоплены 690 дворов и 290 домовладений, повреждены четыре социальных объекта. На ремонт поврежденной коммунальной инфраструктуры нужно еще несколько десятков миллионов рублей, добавил депутат.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что сегодня, 15 июля, в Туапсинском районе из-за продолжающихся ливней вышла из берегов река Нечепсуха в районе села Подхребтовое. В поселке Новомихайловский подтопило 25 придомовых территорий, в 15 домов зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков (более 280 мм). Погибли пять человек. Также был зафиксирован подъем воды в реках Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС.

Лаура Кеффер