В Тюмени отказались от праздничного фейерверка в День Победы

Традиционного праздничного фейерверка на набережной Тюмени в День Победы не будет. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Руслан Кухарук. Данное решение он объяснил вопросами безопасности. При этом в честь Дня Победы 1 и 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия.

В регионе также отказались от торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов на День Победы, чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей. Вместо этого будет организовано много локальных мероприятий.

Также в Тюменской области было отменено традиционное шествие «Бессмертный полк». Это ограничение распространяется на всю Россию.

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