Застреленного в Краснодаре капитана Ржицкого похоронят в Севастополе

В ритуальном зале Славянского кладбища в Краснодаре прошла церемония прощания с заместителем начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станиславом Ржицким. Его похоронят на Аллее Героев кладбища Кальфа в Севастополе, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Проводить в последний путь Станислава Ржицкого пришли глава города Евгений Наумов, председатель городской думы Вера Галушко, заместители главы и руководители структурных подразделений, коллеги и близкие.

«Собравшиеся сказали добрые слова об ушедшем. Они отметили, что при жизни Станислав Ржицкий помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Коллеги, сослуживцы высоко ценили офицера за его профессионализм, доброту и доблесть»,— говорится в сообщении.

Командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля во время пробежки. Стрелявший скрылся с места преступления, однако на следующий день в Туапсе был задержан тренер по карате Сергей Денисенко. Мужчина рассказал, что планировал отсидеться на съемной квартире после преступления, а затем уехать в Европу через Турцию. 14 июля Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве капитана, а также в незаконном обороте оружия.

Тат Гаспарян

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