Промышленная ассоциация Европы призвала не вводить санкции против «Русала»

Европейская промышленная ассоциация European Aluminium призвала Евросоюз (ЕС) не вводить санкции в отношении «Русала», пишет агентство Reuters. При этом ассоциация поддержит ограничения в отношении российского алюминия в целом, сообщает Reuters.

По данным агентства, глава ассоциации подготовил внутренний меморандум, касающийся возможных санкций. Согласно документу, датированному июлем, члены ассоциации обсуждали возможность «активно призвать к санкциям ЕС против российского алюминия». Однако «широкое глобальное присутствие» «Русала» делает санкции против него «более проблематичными», говорится в меморандуме. «European Aluminium рекомендует избежать того, чтобы санкции ЕС затронули "Русал"»,— говорится в документе.

При этом ассоциация поддержала любые усилия правительства США и союзников «по борьбе с продолжающимся кризисом», в том числе введение новых тарифов на импорт алюминия из России. Российский импорт в США составляет менее 3%, а зависимость ЕС от российского алюминия упала с 2018 года, отмечается в документе. Если ЕС введет санкции в этой сфере, нужно также убедиться, что их нельзя будет обойти через третьи страны — в частности, Турцию и Китай, отмечается в документе.

В European Aluminium отметили, что для любых санкций потребуются «разумный переходный период», чтобы можно было найти альтернативные источники поставок. «Наши члены попросили нас рассмотреть вопрос (введения ограничений.— "Ъ")… Насколько я знаю, пока ничего не указывает на то, чтобы планировались какие-либо новые санкции»,— сказал Reuters гендиректор ассоциации Пол Восс.

США с марта ввели пошлину в 200% на импорт алюминия из России. Bloomberg сообщало, что этот шаг рассматривался на протяжении нескольких месяцев и должен привести к полной остановке поставок российского металла, который занимает 10% всего американского импорта. По мнению аналитиков, «Русал» сможет перенаправить незначительные объемы, которые поступали в Северную Америку, на рынки Азии, в том числе в Китай.

Лаура Кеффер