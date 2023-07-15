Число заболевших сальмонеллезом после посещения кафе в Магнитогорске достигло 36

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области завершило эпидемиологическое расследование по факту вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Всего зарегистрировано 36 случаев заболевания сальмонеллезом, в том числе у восьми детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выяснили, что все случаи заражения имеют общий неустановленный источник и вызваны возбудителем Salmonellaenterica группы С2, которая была выделена от заболевших, сотрудников и из пищи. Пострадавшие ели шаурму и салаты. Бактерии могли попасть в готовую продукцию в результате грубого нарушения санитарных норм, которые были выявлены в ходе проверок. Всего были проведены 116 лабораторных исследований внешней среды в кафе, 100 исследований от сотрудников предприятия и пострадавших. В девяти пробах выявлено несоответствие нормативам, свидетельствующее о бактериальном загрязнении. Также у трех работников кафе выявлен возбудитель сальмонеллеза.

По результатам проверок деятельность кафе «Хорошое место» (ИП Абышов А.Э) приостановлена по решению Ленинского районного суда Магнитогорска на 60 суток. За многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ст. 6.6. КоАП.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о вспышке кишечной инфекции в Магнитогорске стало известно в начале июля. Тогда Ропотребнадзор сообщал о 16 заболевших, которые ели шаурму в кафе «Хорошее место».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте