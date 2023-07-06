Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из кафе Магнитогорска

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит эпидемиологическое расследование из-за вспышки кишечной инфекции в Магнитогорске. Заболели 16 посетителей кафе «Хорошее место», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, все заболевшие ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Организован комплекс мероприятий для купирования вспышки среди жителей Магнитогорска. Так, по постановлению главного санитарного врача города от работы отстранен персонал кафе до получения результатов медосмотра. Проводятся исследования проб пищи и смывов с объектов внешней среды. С 5 июля заведение закрыто для заключительной дезинфекции. Ситуация остается на контроле ведомства.

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