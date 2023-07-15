Воронежские власти предупредили о скором возобновлении фиксации нарушений ПДД на городских мостах

С 15 июля движение на Северном мосту Воронежа открыто в обоих направлениях, сообщили в мэрии. Капитальный ремонт объекта, стартовавший на прошлых выходных, подходит к концу - дорожное покрытие полностью обновлено на всем сооружении. В мэрии уточнили, что после нанесения новой разметки, в прежнем режиме возобновят свою работу и выделенные полосы для общественного транспорта. Соответственно, фиксация нарушений начнется на Северном, Чернавском и ВоГРЭСовском мостах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным администрации города, в «ближайшие дни» на направлении с левого берега на правый временную (желтую) разметку заменят постоянной (белой). Работы будут выполняться в ночное время и «при благоприятной погоде». После этого администрация Воронежа просит автомобилистов быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки.

Капитальный ремонт Северного моста в рамках контракта с мэрией на 1 млрд руб. выполняет местное ООО «СМУ 90». Компания весной взялась отремонтировать в облцентре 71 дорогу в частном секторе, восстановить 23 остановки и обновить Северный мост. Стоимость работ именно на этом сооружении в мэрии оценивали в 150 млн руб.

Владимир Зоркий