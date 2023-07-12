Дождливая погода не сказалась на темпах ремонта Северного моста в Воронеже

В Воронеже в ночь на 12 июля начались работы на второй части Северного моста. После завершения ремонта первой части, транспортные потоки были перенаправлены, рассказали в мэрии. Для проезда открыли направление от левого берега к правому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ремонт Северного моста идет хорошими темпами: подрядчик по нашей просьбе взял на себя довольно серьезные обязательства и исполняет их, несмотря на ливни. Работы, которые требовали полного закрытия движения по одной части моста, выполнены досрочно»,– написал в своем телеграмм-канале мэр Вадим Кстенин. По его словам, для оперативности пришлось задействовать почти два десятка техники и несколько бригад специалистов.

В настоящее время на второй части моста выполняется фрезерование. В дальнейшем на подготовленных участках начнется укладка выравнивающего и верхнего слоев. После этого специалисты нанесут дорожную разметку. «Работы будут продолжаться круглосуточно с учетом погодных условий», – пообещали в мэрии. Завершающий этап ремонта, которым станут работы в предшовных зонах, должен выполняться на отдельных участках в ночное время.

Капитальный ремонт Северного моста в рамках контракта с мэрией выполняет местное ООО «СМУ 90» Вардана Агароняна. Компания весной добилась права за 1 млрд руб. отремонтировать в Воронеже до 1 ноября 2023 года 71 дорогу в частном секторе, восстановить 23 остановки и обновить Северный мост. Стоимость работ именно на нем ранее в мэрии оценивали в 150 млн руб.

Елизавета Цветкова