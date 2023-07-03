Глава Минобороны Китая встретился с главнокомандующим ВМФ России

Министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба китайского Минобороны.
На встрече Николай Евменов заявил, что Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между военными России и Китая в различных областях. По его словам, Россия готова тесно сотрудничать с Китаем и расширять взаимодействие между военно-морскими флотами двух стран, в том числе в проведении совместных морских учений и маневров.
В свою очередь, Ли Шанфу назвал историческим визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию в марте нынешнего года. Он также заявил, что в будущем сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.