Глава Минобороны Китая встретился с главнокомандующим ВМФ России

Министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба китайского Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Фото: Министерство обороны РФ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Фото: Министерство обороны РФ

На встрече Николай Евменов заявил, что Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между военными России и Китая в различных областях. По его словам, Россия готова тесно сотрудничать с Китаем и расширять взаимодействие между военно-морскими флотами двух стран, в том числе в проведении совместных морских учений и маневров.

В свою очередь, Ли Шанфу назвал историческим визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию в марте нынешнего года. Он также заявил, что в будущем сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.

Олеся Павленко