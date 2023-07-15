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Коммерсантъ FM
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Польский врач пытался в обуви вынести из клиники образец анализа Саакашвили

Минюст Грузии сообщил о «непонятном инциденте» во время посещения экс-президента Михаила Саакашвили польскими врачами. Один из них попытался вынести в обуви анализ заключенного. Минюст отметил, что врачам было разрешено получить анализы пациента официально.

«Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий. На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту»,— говорится в комментарии Минюста в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Клинический директор клиники Vivamed, где лечится господин Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил журналистам, что польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии бывшего президента. Они, по версии господина Чхаидзе, согласились, что в организме господина Саакашвили содержание металлов находится в норме. «Мы показали им эти результаты, и они согласились, что, согласно этим данным, показатели в норме»,— сказал господин Чхаидзе журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Польских врачей в Грузию отправил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Утверждалось, что специалисты были наделены мандатом и полномочиями ЕС.

Саакашвили в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в сентябре 2021 года и был задержан.

Как здоровье Михаила Саакашвили влияет на отношения с Украиной — в материале «Ъ» «Таким друзьям и враги не нужны».

Леонид Уварчев

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