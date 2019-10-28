Ferrari показала гоночное купе 488 GT3 Evo 2020

Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Фото: Ferrari

Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Фото: Ferrari

Новинка отличается от предшественника увеличенной на 60 мм колесной базой, переработанной аэродинамикой (на разработку новых элементов ушло более 18 тыс. часов работы), перенастроенными электронными системами и новым блоком управления двигателем.

В оснащение 488 GT3 Evo 2020 вошли облегченные фары и новое сиденье, разработанное совместно с Sabelt — только эта деталь вместе с ремнями безопасности позволила облегчить машину на 2,4 кг.

За доплату предложен пакет 24H/Endurance для марафонских гонок, включающий в себя новый передний бампер с дополнительной оптикой, быстроразъемные горловины для заливки моторного масла и охлаждающей жидкости, карбоновое сцепление, тормоза от Ferrari 488 GTE и стальные колесные гайки.

Клиенты смогут купить либо Ferrari 488 GT3 Evo 2020 целиком, либо приобрести комплект деталей для доработки имеющихся Ferrari 488 GT3 до версии Evo 2020. Напомним, там же в Муджелло состоялась премьера другой гоночной машины — купе Ferrari 488 Challenge Evo для фирменного монокубка.