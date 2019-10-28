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Ferrari показала гоночное купе 488 GT3 Evo 2020

Компания Ferrari на мероприятии Finali Mondiali в Муджелло представила купе 488 GT3 Evo 2020 для гонок категории GT3.

Новинка отличается от предшественника увеличенной на 60 мм колесной базой, переработанной аэродинамикой (на разработку новых элементов ушло более 18 тыс. часов работы), перенастроенными электронными системами и новым блоком управления двигателем.

В оснащение 488 GT3 Evo 2020 вошли облегченные фары и новое сиденье, разработанное совместно с Sabelt — только эта деталь вместе с ремнями безопасности позволила облегчить машину на 2,4 кг.

За доплату предложен пакет 24H/Endurance для марафонских гонок, включающий в себя новый передний бампер с дополнительной оптикой, быстроразъемные горловины для заливки моторного масла и охлаждающей жидкости, карбоновое сцепление, тормоза от Ferrari 488 GTE и стальные колесные гайки.

Клиенты смогут купить либо Ferrari 488 GT3 Evo 2020 целиком, либо приобрести комплект деталей для доработки имеющихся Ferrari 488 GT3 до версии Evo 2020. Напомним, там же в Муджелло состоялась премьера другой гоночной машины — купе Ferrari 488 Challenge Evo для фирменного монокубка.

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