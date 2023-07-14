Caterham раскрыл электрокупе Project V

Компания Caterham раскрыла Project V — прототип первого в истории марки купе и первого в истории бренда электромобиля.

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Новинка получила кузов, дизайнером которого стал Энтони Джаннарелли, а в работе над концепт-каром также участвовала студия Italdesign. В основе купе лежит углепластиковый монокок с алюминиевыми подрамниками, а кузов выполнен из карбона. В оснащение спорткара включены цифровая панель приборов, мультимедийная система, кондиционер и электростеклоподъемники.

Литий-ионная батарея на 55 кВт·ч, созданная из двух элементов, размещена под днищем купе и обеспечивает запас хода без подзарядки до 400 км. Project V оснащен единственным 272-сильным электромотором, установленным на задней оси.

Серийный спорткар по мотивам Caterham Project V появится в ближайшие годы. Ожидается, что выпуск электромобиля британская марка начнет в 2025 году.

Максим Вершинин

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