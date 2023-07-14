Porsche показал концептуальный спидстер Vision 357

Компания Porsche показала концептуальный спорткар Vision 357 Speedster, который посвящен 75-летию немецкого автопроизводителя и его первой модели, представленному 8 июня 1948 года родстеру Porsche 356.

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За основу концепт-кара был взят спорткар 718 GT4 e-Performance, который получил новый кузов. К дизайну Porsche 356 отсылает характерный силуэт модели, «потайная» оптика с круглыми фарами, а также решетка радиатора сзади со встроенным в нее третьим стоп-сигналом. Купе получило 20-дюймовые магниевые колеса с углепластиковыми аэродинамическими колпаками, призванными напоминать характерные диски моделей 356 A и 356 B с барабанными тормозами.

Двухцветная окраска кузова оттенками Marble Grey и Grivelo Grey Metallic дополнена акцентами Miami Blue. Дополняет окраску стилизованный гоночный номер «75», указывающий на юбилей Porsche. Единороги в стиле комиксов перед задними колесами были нарисованы специально для концепт-кара дизайнерами Porsche, создавшими логотип Speedster.

В салоне появились спортивные сиденья с отделкой материалом Racetex и многоточечными ремнями безопасности, предусмотрены закрепленная на руле углепластиковая полузпрозрачная панель приборов и тканевые петли, заменяющие классические дверные ручки.

Серийных перспектив у Porsche Vision 357 Speedster нет, но отдельные дизайнерские решения концепт-кара будут воплощены в будущих спорткарах марки. Напомним, ранее было представлено концептуальное купе Porsche Vision 357.

Максим Вершинин

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