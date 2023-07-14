INEOS рассекретил пикап Grenadier Quartermaster

Компания INEOS Automotive, которая подготовила внедорожник Grenadier на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, представила пикап Grenadier Quartermaster.

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Пикап с двухрядной кабиной на базе серийного внедорожника отличается увеличенной на полметра длиной за счет увеличенной колесной базы и удлиненного заднего свеса. Грузовой отсек вмещает стандартный европоддон, имеет встроенную розетку на 400 Вт, а откидной задний борт может выдержать нагрузку до 225 кг.

Технически новинка унифицирована с INEOS Grenadier и имеет раму, неразрезные мосты, пружинную подвеску, а также 6-цилиндровые моторы BMW — 286-сильный бензиновый и 249-сильный турбодизель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

По уровню оснащения и доступным опциям INEOS Grenadier Quartermaster аналогичен INEOS Grenadier. Прием заказов на пикап уже открыт.

Максим Вершинин

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